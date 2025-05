Como o Grêmio buscará o erro zero na mágica parada do Mundial de Clubes

Mano Menezes tem definido o perfil dos jogadores que quer. Duda Fortes / Agencia RBS

Será preciso o erro zero para o Grêmio na parada para o Mundial de Clubes. Serão 15 dias de recesso, ou seja, férias para os jogadores, (entre 13 e 27 de junho) e outros 14 de intertemporada (entre 28 de junho e 11 de julho).

Nos primeiros 15 dias, a direção gremista precisará ser objetiva, rápida e eficiente no mercado - características ausentes na janela de verão. Serão buscadas, pelo menos, quatro contratações: lateral-direito (o quarto no grupo), zagueiro-central, volante (o terceiro no ano) e um meia que atue pelas beiradas.

Mano Menezes definiu como perfil desses reforços jogadores que cheguem com capacidade de fazer com que os demais ao redor deles cresçam de rendimento. Ou seja, nomes que cheguem prontos para jogar. Não há tempo para readaptações.

Algumas características desses novos nomes

O lateral-direito precisa ter boa capacidade de marcação , até porque daquele lado joga Kike Olivera, o jogador do corredor, e na esquerda Marlon é mais ofensivo.

precisa ter boa capacidade de , até porque daquele lado joga Kike Olivera, o jogador do corredor, e na esquerda Marlon é mais ofensivo. O volante tem de ser camisa 5 de carteirinha, daqueles com dois chips, o do desarme e o do bom primeiro passe .

tem de ser camisa 5 de carteirinha, daqueles com dois chips, o do e o do . O meia não é um camisa 10, mas um jogador que parta do lado para dentro, a fim de ajudar o meia central na construção.

O Grêmio precisará encontrar recursos e muita ciência de dados para entregar esses nomes ao técnico. Também precisará ser ágil para reconfigurar o grupo.

Tão ou mais difícil do que contratar é repassar jogadores com salários altos e, muitas vezes, pouco dispostos a sair de uma zona de conforto. O erro do começo do ano não pode ser repetido, quando Gustavo Quinteros fez a pré-temporada sem os reforços e só os recebeu no final da janela.

Mano precisará dos novos contratados na largada da intertemporada, no dia 28. Cada dia de treino valerá ouro. Até porque, nestes primeiros nove jogos, pouco se viu de avanços do time em campo.