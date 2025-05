Como o dono da Marquespan virou candidato a presidente do Grêmio

Antes da escolha do novo presidente, haverá a eleição para renovação de 150 cadeiras do Conselho, em setembro. Renan Mattos / Agencia RBS

O cenário eleitoral do Grêmio ganhará nos próximos dias um nome que mexerá profundamente na corrida à sucessão de Alberto Guerra. O empresário Marcelo Marques, fundador, presidente e CEO da Marquespan, fabricante de pães congelados do Brasil, se lançará candidato à presidência do clube. Esse anúncio ocorrerá na segunda-feira (2).

A entrada de Marcelo na corrida altera totalmente o cenário e polariza a disputa entre ele e Paulo Caleffi, que conta com o apoio de Danrlei, liderança forte na política gremista e que tem 50 conselheiros em sua base. Dênis Abrahão também se lançou candidato e seria a terceira via, porém, já houve conversas para que apoie Marcelo.

A situação ainda não definiu se lançará algum nome, se convencerá Guerra, em caso de guinada no campo, a buscar reeleição ou mesmo se apoiará alguém. Fazem parte do bloco de situação grupos importantes, como o MGI e o Grêmio Unido, de Romildo Bolzan.

Eleição do Conselho

O cenário eleitoral no Grêmio é extremamente dinâmico e, neste momento, está no ápice da ebulição, com agenda intensa de reuniões dos grupos políticos visando à eleição para renovação de 150 cadeiras do Conselho, em setembro.

Será esse novo Conselho que definirá o primeiro turno da disputa presidencial. O estatuto qualifica para o segundo turno, no pátio, quem obtiver 20% dos votos dos conselheiros presentes no dia da votação.

Apoio a Marcelo Marques

A candidatura de Marcelo tem como grande articulador Antônio Dutra Júnior, que seria candidato, mas saiu da corrida pela aposta no nome do empresário.

Dutra foi candidato a vice na chapa de Odorico, derrotada por Guerra na última eleição. Aliás, Odorico estará na nominata do Conselho de Administração de Marcelo, assim como Dutra e Gaúcho da Geral.

A aposta no dono da Marquespan teria como inspiração o mesmo movimento feito no Palmeiras em 2013, quando elegeu Paulo Nobre, herdeiro de uma fortuna que fez crescer com investimentos no mercado financeiro. Ele assumiu um Palmeiras em situação financeira delicada. Emprestou R$ 200 milhões ao clube, investiu em estrutura, contratou jogadores e começou ali a escalada verde até o topo em que está hoje.

Nos bastidores, a informação que circula é de que Marcelo estaria disposto a emprestar recursos e vitaminar o clube para que volte a ter vigor no campo e fora dele, numa gestão totalmente profissional.