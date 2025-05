Chegou a hora da "Família Ancelotti" na Seleção Brasileira

Ancelotti foi apresentado como treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26). Mauro PIMENTEL / AFP

Carletto começou nesta segunda-feira (26) a montar a "Família Ancelotti". O tempo é escasso, os encontros serão breves e espaçados. Mas, até junho, será essa a sua missão, criar um ambiente de casa numa Seleção Brasileira que parecia desgarrada e sem rumo.

O desafio de Ancelotti será criar numa seleção que se encontra a cada dois meses o ambiente de convivência dos times que comandou em sua carreira. As relações pessoais são o alicerce de seu trabalho. Não é a tática, não são os treinos repetidos, muito menos estratégias sofisticadas de jogo. As equipes de Ancelotti começam pelo ambiente saudável de trabalho, alimentado pela leveza no dia a dia e pela lealdade entre todos. As teorias de gestão tratam disso.

Primeiro as pessoas, depois as metas, as estratégias e os gráficos. É simples, se sua equipe está bem, o caminho para os resultados começa a ser pavimentado. Ancelotti levou tudo isso de forma intuitiva para sua carreira de treinador, iniciada lá atrás, na metade dos anos 1990, na pequena Reggiana. É de seu perfil e do seu modo de ver o mundo essa forma de agir.

Há algumas pessoas que nascem com a capacidade de serem empáticas. Ancelotti é uma delas. Ele, ao longo de 30 anos de carreira como gestor, só aperfeiçoou acoplando as teorias de gestão que trazia no DNA. Ele mesmo diz, no livro que escreveu sobre sua trajetória como técnico, que busca criar famílias nos clubes pelos quais passa. Gosta de clubes com esse perfil. Por isso, estranhou o modo empresarial com que era gerido a Juventus.

Ancelotti também diz que seu papel, como técnico, é criar as melhores condições aos jogadores, para que rendam o máximo. Por isso, se adapta aos perfis que recebe. Os jogadores são gratos quando felizes em campo. E isso faz com que eles corram por quem os faz feliz.