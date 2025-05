A vitória do Inter no Parque Central tem a assinatura de Roger

Time de Roger venceu o Nacional por 2 a 0. Max Peixoto / Especial

O Inter reconfigurou sua vida na Libertadores e está a um passo das oitavas. No Uruguai, diante do Nacional, o primeiro gol foi de Ricardo Mathias, o protagonismo foi de Aguirre, que marcou no último lance, e a vitória foi de Roger Machado.

O treinador redesenhou seu Inter com as mesmas peças e montou um time seguro, que se engrandeceu em um Gran Parque Central incandescente de tal forma que os uruguaios foram para o intervalo sem chutar a gol.

Roger montou o time com Fernando de centromédio, colocou Bruno Henrique como seu assistente e transformou Thiago Maia e Wesley em meias, por dentro, deixando os corredores para Aguirre e Bernabei.

Mais à frente, Alan Patrick foi o meia articulador e, à frente dele, a surpresa da noite, Ricardo Mathias. Foi do guri o primeiro gol.

No segundo tempo, a estrutura montada por Roger perdeu o gás. Entraram Lucca, Tabata e Prado. O modelo seguiu o mesmo, porém, sem a mesma força na marcação.

O Nacional trocou jogadores de marcação por atacantes, pressionou, acertou a trave, mas a noite no histórico Gran Parque Central era do renascimento do Inter depois de quatro jogos cinzentos. Agora, basta empatar em casa dia 28, contra o Bahia.