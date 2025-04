Por que a promessa do Inter pinçada por Roger leva o nome Raykkonen

Jovem chegou até a marcar pelo Inter no jogo diante do Maracanã. pela Copa do Brasil, mas o VAR anulou o gol. Renan Mattos / Agencia RBS

O nome de piloto da F-1 da promessa de 16 anos pinçada por Roger foi um agrado para um tio-avô. Océlio, lá em 2008, em Mãe do Rio, no interior do Pará, dividia casa com um tio que era apaixonado por automobilismo e estava encantado pela velocidade com que corria o finlandês Kimmi Raikkonen.

Assim, o guri nascido no interior ganhou o nome do "Homem de Gelo", com direito a "Y" o lugar do I. O que Océlio não imaginava é que o seu Raykkonen Pereira Soares pegasse a estrada tão cedo e, também tão cedo, virasse notícia no outro extremo do Brasil.

Antes de estrear com a camisa colorada e até mesmo marcar um gol contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, anulado pelo VAR, o guri foi descoberto por um olheiro do Goiás em sua Mãe do Rio aos 13 anos. Duas semanas depois, estava com o time sub-14 numa competição nacional em Minas Gerais.

Foi ali que Caio Tércio, da Pantera Sport, o viu em ação e passou a gerir sua carreira. Raykkonen vê tudo acontecer com velocidade em sua curta trajetória. Foi o jogador mais jovem a fazer gol no Brasileirão Sub-17, com 14 anos. "Não foi em Endrick, nem Estêvão", reforça Caio.

Inter o trouxe para Porto Alegre

Neste ano, com 16, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde os 15 anos, ele já era chamado para completar treino do profissional no Goiás. O plano era lançá-lo no grupo principal no Estadual. Mas o Inter apareceu e o trouxe para Porto Alegre.

O começo no sub-17 chamou a atenção, com cinco gols em oito jogos. Como Borré, Mathias e Lucca estão lesionados, Roger o puxou para completar o banco. Aconteceu tudo muito rápido, como sugere o nome que recebeu para agradar um tio.