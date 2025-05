Os pontos de atenção máxima que Roger precisa ter para escalar o Inter diante do Juventude

Roger precisará ir no detalhe para montar o time da tarde deste sábado (26), contra o Juventude. O momento exige resposta com gols e retomada da vitória. São quatro jogos sem vencer e queda no rendimento. Porém, escalar todos os titulares, neste momento de aceleração do calendário, pode representar riscos elevados de lesões e perda pelo restante do semestre.