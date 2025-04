Os lados do 3 a 3 e as lições que ficam ao Inter

Time de Roger Machado salvou um ponto e mostrou poder de reação e entrega. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter buscou um empate que parecia impossível. Mas só conseguiu porque fez um primeiro tempo que parecia impossível de se ver diante do padrão de qualidade de Roger Machado. Por tudo isso, saiu de campo com o 3 a 3 que o deixa enroscado em um grupo que prometia mesmo ser o mais equilibrado.

O resultado descumpre a cartilha da classificação na fase de grupos da Libertadores, de garantir 100% em casa e buscar pontos fora e apresenta um cenário espinhoso, com saída para jogar fora contra os Nacionais, em Medellín e Montevidéu, jogos que estarão entremeados por saídas para encarar Corinthians e Botafogo, em 15 dias nos quais o Inter ficará longe de Porto Alegre.

O que se viu no Beira-Rio nesta noite de quarta-feira foi, mais uma vez, um adversário mapeando o Inter. Pablo Peirano montou uma linha de cinco na defesa e colocou na frente dela quatro jogadores, sendo os dois extremas, Villalba e Recoba, muito rápidos. Nico ficou mais adiantado, como um escape que picoteava a bola. Logo antes do primeiro minuto, o Nacional deu sua mensagem, com Ancheta obrigando Anthony a fazer boa defesa.

Os uruguaios baixavam as linhas, fechavam espaços e forçavam os colorados a errar o passe. Quando pegavam a bola, saíam expressos em direção ao gol. Aos 10 minutos, estavam com 2 a 0. Aos 42, 3 a 0. Toda essa reversão e a imobilização feita pelo Nacional enervaram o Inter. O pênalti antes do intervalo foi o único ponto alto no primeiro tempo.

Alteração poderia ter vindo já no intervalo

Roger voltou para o segundo tempo com Borré no lugar de Gabriel Carvalho, que esteve abaixo. Melhorou, mas poderia ter feito já no intervalo a mudança que mudaria a partida, a entrada de Romero como volante, no lugar de Bruno Henrique. Fernando virou zagueiro, os laterais, alas, e Romero passou a armar desde trás.

O Inter ganhou força, a torcida veio junto e ganhou o empate em 3 a 3. O Inter salvou um ponto e mostrou poder de reação e entrega. Mas o primeiro tempo e a dificuldade em escapar da marcação adversária, mais uma vez, precisam servir de alerta.