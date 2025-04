Os elementos que fazem do Gre-Nal 447 um clássico morno e o que pode esquentá-lo

Grêmio e Inter se enfrentam às 21h deste sábado, na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Haverá um Gre-Nal em Porto Alegre, mas o ambiente nem de longe remete ao que vimos nos quatro clássicos anteriores. Percebo uma temperatura morna para esse Gre-Nal 447. Há elementos para isso.

Será o quarto confronto entre Grêmio e Inter em 70 dias. Mais, o pico de ansiedade pelo Gre-Nal atingiu seu ápice na disputa pelo título gaúcho e pela importância desse Estadual pela possiblidade do octa.

Acrescente-se a isso o momento do Grêmio, sem técnico e sem rumo. Ele colabora demais, afinal se trata do mandante e do dono de mais de 50 mil assentos para o jogo deste sábado (19). A procura por ingressos ainda é tímida. Quando um dos lados da rivalidade está acuado e com medo do Gre-Nal, logicamente que o outro lado relaxa.

Para completar tudo isso, o calendário insano do futebol brasileiro coloca o clássico no meio de um feriadão de quatro dias, em que Porto Alegre ficou praticamente deserta. Fossem os clubes donos do calendário, certamente um jogo com esse grau de rivalidade estaria no Rio, em Salvador ou Fortaleza, destinos para um feriadão em que os turistas poderiam encaixar um clássico em seus roteiros.

Esperança e respostas

O que alimenta minha esperança de aumento na temperatura neste sábado é a vida própria do Gre-Nal. O Inter precisa manter a boa onda e responder rapidamente depois da derrota para o Palmeiras. Até porque necessita de um ambiente favorável para o outro jogo acoplado ao clássico, a decisão contra o Nacional, terça-feira (22), pela Libertadores. A noite na Arena e a chance de mostrar que a derrota para os paulistas não afetou a caminhada.

No caso do Grêmio, fica a expectativa de resposta imediata dos jogadores depois da queda de Gustavo Quinteros. Se era o técnico argentino o problema para a prostração vista em campo, agora não há mais razão para que ela persista.

Enfim, há elementos para esquentar a noite de sábado. Tomara que eles sejam catalisados e tenhamos, mais uma vez, um jogo com o nível de tensão sempre esperado de um Gre-Nal.

