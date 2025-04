O risco que Gustavo Quinteros decidiu correr no Grêmio 

Quinteros sabe que seu futuro, neste momento, é construído jogo a jogo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A informação foi trazida pelo Marco Souza, repórter dos bons, sempre bem informado dos bastidores da Arena: Gustavo Quinteros teria flexibilizado e ensaiado para enfrentar o Flamengo um time mais próximo do que reivindicam os jogadores. Há um risco alto nisso.

O Grêmio encarará o Flamengo com um meio-campo mais leve e com aptidões mais ofensivas do que defensivas. Ou seja, vai esgrimir contra o melhor time do Brasil.

Quinteros sabe que seu futuro, neste momento, é construído jogo a jogo. A confirmar a escalação com Villasanti de primeiro do meio, com Dodi e Cristaldo completando o setor, mais Kike, Braithwaite e Amuzu, o argentino dá uma cartada pela sua permanência. Atende aos pedidos jogadores e coloca contra um rival duro a ideia de jogo que eles reivindicam.

Está tudo com os atletas agora, em uma partida que terá os olhos do Brasil inteiro, com a transmissão em TV aberta pela Rede Globo. Quinteros decidiu correr o risco e entendeu que acabaria sozinho na estrada escolhida até a vitória sem sal sobre o Atlético Grau. Será um domingo com peso de decisão na Arena. O amanhã do Grêmio passará por este jogo contra o Flamengo.