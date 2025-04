O Grêmio de Quinteros é fruto do desalinho entre o tempo e a urgência do clube

Vitória contra o Sportivo Luqueño não convenceu pelo desempenho. Lucas Uebel / Gremio.net

Há um descompasso de tempo entre a urgência do Grêmio e o tempo que demanda montar um novo trabalho, com novos processos internos, novos métodos de trabalho, novo treinador e novos jogadores, sendo metade deles escalados no time titular.

O Grêmio resetou tudo na virada do ano e demorou a colocar a máquina para funcionar com a nova configuração. Gustavo Quinteros tem sua parcela de culpa nessa demora para fazer o time mostrar uma identidade. Porém, há outras parcelas que precisam ser assumidas pela direção.

A própria contratação de Quinteros mostra o quanto o tempo e a urgência do Grêmio iniciaram desalinhadas. Foram 20 dias em dezembro entre a saída de Renato e o anúncio do argentino. Foram 20 dias sem ir ao mercado, sem definir quais jogadores deveriam chegar para preencher a ideia de jogo projetada para o time de 2025. A começar pela definição de técnico. Os novos titulares chegaram apenas em fevereiro (à exceção de Volpi, anunciado em 27 de janeiro). A ordem de anúncios em fevereiro teve Amuzu, dia 10, Camilo, dia 11, Wagner Leonardo, Esteves e Kike Olivera, dia 14. Ou sejam, entre o dia 10 e o dia 14 de fevereiro, chegou meio time. Fazer com que formem uma equipe demanda tempo. Por isso cobrei de Quinteros o excesso de folgas na data Fifa.

O Grêmio precisava aproveitar cada minuto para fazer com que os jogadores se afinassem. Além da questão técnica, há a gestão de grupo. O vestiário tem remanescentes de 2024, alguns de 2023 para trás e um terço de recém-chegados. Novas hierarquias precisam ser construídas, assim como novas lideranças. Tanto é que, neste momento, não se sabe quem é o capitão.

O ponto é que Quinteros parece procurar saída em um labirinto, com o relógio correndo contra. O que costuma derreter projetos. Quinteros precisa encontrar essa saída logo.