O "clássico" que o Inter enfrenta antes mesmo do Gre-Nal

Jogo entre Inter e Palmeiras tem cara de confronto direto pela largada dos dois no Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Beira-Rio recebe na noite desta quarta-feira (16) um jogo com tamanho e silhueta de clássico. Este Inter x Palmeiras na hora do rush tem tamanho daqueles jogos que atraem os olhares do Brasil.

Roger Machado construiu um time sólido, com intensidade e movimentos táticos bem treinados que elevam individualidades técnicas. Há um Alan Patrick em momento nobre, um Fernando que comanda ações defensivas, um Bernabei que sobra em vigor pelo lado e por aí vai.

Do outro lado, Abel Ferreira remonta mais um Palmeiras. O português entra em sua sexta temporada renovando a fotografia de um time que ganhou quase tudo desde 2020. A ideia usada contra o Corinthians, no 2 a 0 sem contestação, tem a base tática adotada em vários momentos destes quase cinco anos.

Bruno Fuchs é o híbrido de lateral-direito e zagueiro que Marcos Rocha foi muitas vezes. Na frente dele, Felipe Anderson faz as vezes de um Scarpa. Estêvão, pelo meio, busca resgatar seu maior brilho. Facundo Torres, pela esquerda, pode ser uma nova versão de Dudu.

O ponto é que Abel monta com novas caras a melhor versão do seu Palmeiras. A mesma que Roger conseguiu encontrar do seu Inter na reta final do Gauchão e que parece fica mais azeitada a cada jogo.

Tudo isso faz desse Inter x Palmeiras um jogo com tamanho de clássico e com cara de confronto direto pela largada dos dois no Brasileirão.