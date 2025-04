Ex-promessa do Inter jogará a Série D pelo São José

Jogador atuou no Colorado em 2022. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Lembram-se do Estêvão, lançado no Inter, em 2022? Acaba de acertar com o São José, para a disputa da Série D. O meia deixou o Beira-Rio no final de 2023, para o Vila Nova. Ele fez 15 jogos em Goiás e, depois, acabou repassado ao Guarani, para a disputa da Séire B.

Neste ano, Estêvão defendeu a Inter de Limeira no Paulistão. Destaque na base, na campanha da conquista do Brasileirão Sub-20, que levou o Inter à Libertadores da categoria em 2022, o meia acabou promovido logo depois da competição disputada no Equador.