A incrível proeza do Grêmio de Quinteros no jogo contra um time mediano do Peru

O Grêmio conseguiu a proeza de conquistar uma vitória assustadora. O 2 a 0 no mediano Atlético Grau deu ainda mais razões para o torcedor ficar preocupado com o futuro imediato, que coloca no caminho o Flamengo, domingo.

Para o jogo, Gustavo Quinteros mexeu na estrutura do time e montou uma equipe mais ofensiva. Villasanti recuou alguns passos e voltou a jogar partindo de trás, de frente. Cristaldo entrou como meia e Edenilson seguiu pela direita, conectando as duas áreas.

A ideia era de que esse time se impusesse sem problemas contra o Grau, um time organizado e esforçado, nada mais do que isso. Não foi o que aconteceu. O Grêmio repetiu erros e, mais do que isso, teve individualidades desconectadas e com atuações fraquíssimas.

Futebol irregular

O resultado disso tudo foi uma noite de futebol irregular. O primeiro gol veio minutos depois de um lance de pênalti reclamado pelos peruanos que os colocaria em vantagem. O 1 a 0, em jogada de Cristaldo, cruzamento de Pavon e cabeceio de Arezo, deu a vantagem. mas não a tranquilidade.

O segundo, aos 23 da etapa final, veio em jogada individual de Kike Olivera. Depois disso, imaginou-se uma goleada. Pela vantagem e pelo cansaço do Grau, cuja média de idade é de 29,4 anos. Não foi isso.

Quinteros mexeu na equipe, tentando dar energia, mas houve tal desinteresse de alguns titulares. Tanto é que por pouco o Grau não saiu da Arena com um gol de honra e uma derrota de 2 a 1 que deixaria ainda mais exposta uma noite bem nublada de um Grêmio de futebol estranho.