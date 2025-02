Um Inter quase todo reconfigurado ganha a missão de buscar o título ausente há oito anos

Técnico do Inter pensa em como escalar o Colorado na ausência de vários nomes importantes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As lesões e a venda de Thiago Maia moldaram para esse momento decisivo do Gauchão um novo time do Inter.

Daquela formação titular do final de 2024, mantida a ferro e fogo pela direção, estarão três titulares nesta tarde, contra o Caxias: Vitão, Bernabei e Fernando.

Podemos incluir como ganho, em relação a Clayton Sampaio, a descoberta de Victor Gabriel. Mesmo assim, são sete mudanças.

O que minimiza as dificuldades de Roger Machado nessa empreitada é que quase todos os substitutos estavam com ele já em 2024. As exceções são Vitinho e Carbonero.

Mesmo assim, a quantidade de ausências ganha espaço como um elemento significativo no Centenário.

Nada que abale, por óbvio, a condição de favorito do Inter. O abismo técnico entre os dois times permanece mesmo com tantas baixas no Colorado.

O mata-mata sempre abre brecha para surpresas, uma boa estratégia pode derrubar um adversário mais qualificado.

Porém, nesse caso, é preciso levar em consideração também as dificuldades do Caxias.

A campanha na fase classificatória foi de oscilações, pontuada pela goleada de 4 a 0 para o Grêmio e a derrota de 2 a 0 no Ca-Ju.

Aliás, são nove gols sofridos e oito marcados, o que resume bem a dureza que foi chegar à semifinal, que esteve sob risco na última rodada.