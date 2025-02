Quem serão as caras novas do Grêmio na Copa do Brasil

O torcedor do Grêmio começa a ser apresentado nesta quarta-feira (19) ao novo time que estará em ação na fase quente do Gauchão.

Seguindo a lógica do técnico, que ficou em Porto Alegre apresentando a ideia de jogo para os recém-chegados e azeitando o time titular, podemos projetar Tiago Volpi como novo goleiro, Lucas Esteves ou Luan Cândido na lateral-esquerda e Cuéllar na frente da área

No ataque, Amuzu na extrema esquerda, já que Aravena foi levado a Erechim e só saiu contra o Ypiranga ainda no primeiro tempo por circunstância da expulsão de João Lucas .

Ou seja, tudo indica que o Grêmio terá seis novos titulares para encarar o novo campeonato que se inicia dentro do Gauchão.

