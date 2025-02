Perto de acertar com o Grêmio, Amuzu é amigo de destaque do Manchester City e já correu a 36 km/h

Atleta surgiu como mais uma grande promessa do futebol belga na década passada. Anderlecht / Divulgação

Os belgas dão como encaminhada a transferência de Francis Amuzu para o Grêmio. Aos 25 anos, o ganense de nacionalidade belga finaliza uma passagem de mais de uma década pelo Anderlecht, clube no qual chegou para as categorias de base.

Amuzu surgiu como mais uma grande promessa do futebol belga, hoje um dos principais mercados formadores. Chegou a a atuar com Jeremy Doku, um dos destaques do atual Manchester City de Pep Guardiola. Os dois são de origem ganense e se tornaram grandes amigos. Mantêm até hoje relação de amizade e conversas pelo WhatsApp.

Amuzu chegou a ser o jogador mais rápido da Bélgica, ao atingir a velocidade de 36,5 km/h. Para você ter uma ideia, o jogador mais veloz da temporada 2024 foi Didier Moreno, do Junior de Barranquilla, que correu a 36,8 km/h. O japonês Maoki Hayashi, do Tókio Verdy, foi o quarto no ranking, com os mesmo 36,5 km/h de Amuzu.

O ponto é que essa explosão física cobrou o preço. No começo do ano passado, quando vivia um dos melhores momentos, as dores pubianas recrudesceram e se tornaram insuportáveis. Foi preciso parar e tratar para retomar. Nesta temporada, Amuzu participou de 28 jogos, sendo titular em 11 deles — em dois, atuou os 90 minutos.

Conforme o jornal belga Nieuwsblad, Amuzu acabou seduzido pela proposta do Grêmio, que duplicará seu salário. Para o Anderlecht, ficará 1,2 milhão de euros. Em julho de 2023, ele chegou a ter a venda para o Nice noticiada, por 9 milhões de euros. O negócio não se confirmou, e ele seguiu para cumprir o contrato que se encerra em junho. O que permitiu ao Tricolor fazer essa contratação.