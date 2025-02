Os problemas de arbitragem não ocorrem só no Rio Grande do Sul

Bellingham reclamando do árbitro no duelo contra o Osasuna.

Barcelona e Real Madrid já fazem, rodada a rodada, a velha pressão e ganharam, neste ano, o reforço do Atlético de Madrid. Faltam 14 rodadas para o final do campeonato.

Não é para menos. Barça e Real dividem a liderança, com 51 pontos, seguidos pelo Atlético, com 50.

No último fim de semana, no 1 a 1 com o Osasuna, Bellingham foi expulso a cinco minutos do final por insultar o árbitro Munuera Montero. Na súmula, ele justificou o cartão vermelho pela atitude do inglês de, ao se aproximar dele, soltar um "Fuck you" (Vá se f., na tradução).