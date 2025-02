Os números que mostram a diferença do valor dos ingressos na Arena e no Beira-Rio

Melhor público no Estadual até aqui foi na goleada do Grêmio sobre o São Luiz no último sábado (1°). Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Gustavo Manhago, como sugere o apelido "Manhagoool", é bom em contar gols. Mas também em contar números.

Todos os anos, ele faz o levantamento de público e renda do Gauchão. Com a metade dos jogos da fase classificatória disputados, o Manhagol, vizinho de frente aqui na ilha do Esporte, me repassou as cifras saídas das bilheterias até aqui. Alguns apontamentos:

Nesses primeiros 24 jogos, 124.197 torcedores pagaram ingresso, o que dá uma média de 5.399 por jogo

O maior público foi o de sábado (1º), na Arena, para Grêmio 5x0 São Luiz: 23.073

foi o de sábado (1º), na Arena, para Grêmio 5x0 São Luiz: 23.073 O menor público foi para São José 1x1 Pelotas, com apenas 446 pagantes (e, ainda assim, eles protagonizaram as cenas mais tristes do campeonato até aqui, com uma briga entre os torcedores ).

foi para São José 1x1 Pelotas, com apenas 446 pagantes (e, ainda assim, eles protagonizaram as cenas mais tristes do campeonato até aqui, com uma ). Na disputa Gre-Nal, o tíquete médio na Arena mostra ingressos mais salgados do que no Beira-Rio . Os colorados pagam, em média, R$ 33,21, e os gremistas, R$ 34,94

. Os colorados pagam, em média, R$ 33,21, e os gremistas, R$ 34,94 Aliás, o valor do tíquete médio mostra que, à exceção do Brasil, os demais clubes que receberam a Dupla elevaram os preços.

O Monsoon cobrou, em média, nos seus jogos R$ 56,67, o São José, R$ 61,95, e o Guarany, R$ 66,33. O Xavante, que recebeu o Grêmio na estreia, tem tíquete médio de R$ 30,69. O torcedor do Ypiranga é quem paga menos, em média, R$ 12,12.

Em valores líquidos de arrecadação, São José e Ypiranga, que ainda receberá o Grêmio na última rodada, estão no negativo. O São José, com déficit de R$ 10.629,60, e o Ypiranga, de R$ 24.934,75.

