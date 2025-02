O valor que o Inter pretende gerar de receita com patrocínio na camisa

O uniforme colorado tem a Alfa como destaque na parte frontal. Inter / Divulgação

O Inter reuniu um grupo de jornalistas no Beira-Rio, nesta quinta-feira (13), para apresentar os sócios do seu novo patrocinador, a casa de apostas Alfa, e explicar pormenores e bastidores da negociação.

Além disso, apresentou um novo espaço que criou no Beira-Rio, para reuniões e recepção de parceiros comerciais, equipado com parrilla e com vista para o campo. Foi ali que, há pouco mais de uma semana, selou o contrato de três anos com a casa de apostas.

O acordo prevê gatilhos de negócios, a partir do engajamento proporcionado pelo clube, e de performance, com incremento de receitas conforme o clube avance a partir das quartas de final das competições. No caso do Brasileirão, quanto maior o G na tabela, mais receita extra entra.

No caso do Gauchão, já valendo para este, o título renderá bônus. A parceira, presente também na camisa do Grêmio, exalta o maior patrocínio na camisa do futebol gaúcho.

O Inter, depois de redimensionar os valores na sua camisa, comemora o crescimento de receita com esse ativo. Já passou de R$ 100 milhões e projeta superar os R$ 130 previstos no orçamento. O clube ainda tem a manga, a omoplata e a barra na parte de trás para vender. Há otimismo no Beira-Rio com a colocação de novas marcas. Atualmente, a camisa do Inter está entre as cinco que mais geram receita no Brasil com patrocínios.