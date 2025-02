O torcedor verá um novo Grêmio no ''novo Gauchão''

Tricolor deve ter novidades no time titular dos próximos jogos. LIAMARA POLLI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio finalizou 2024 neste sábado (15), em Erechim. Sim, é isso mesmo que você leu. Venceu o Ypiranga por 1 a 0 e terminou a fase classificatória com a terceira melhor campanha, encerrando a jornada desse Tricolor que vimos nos últimos meses.

A partir desta semana, um outro time, reformulado, entrará em cena. A reforma geral implementada pela direção, iniciada com a chegada de Gustavo Quinteros, ganhou forma quase definitiva.

A tendência é de que o torcedor veja já contra o São Raimundo, na quarta-feira, em Roraima, um time com mais da metade de caras novas. Tiago Volpi, Wagner Leonardo, Lucas Esteves (ou Luan Cândido), Cuéllar, Crisitan Olivera e Amuzu estarão à disposição.

Basta saber se a cirurgia implementa por Quinteros será feita em etapas ou toda de uma só vez. O argentino, numa decisão à Renato, nem foi ao Colosso da Lagoa para montar esse novo time. Não à toa, essas caras novas e a base do antigo time ficaram em Porto Alegre.

O desafio do Grêmio, agora, é o tempo. Precisa encaixar as novas peças, fazer com que se conheçam, entendam o contexto no qual estão metidos e adquiram um mínimo de processo coletivo.

Nesse cenário, ficar com a terceira campanha até acabou sendo favorável. Em certo momento da tarde, a combinação apresentava para o Grêmio emendar com a volta de Roraima uma ida a Caxias para iniciar a decisão. Tudo isso em 72 horas. Ao menos, será possível voltar para casa na quinta-feira (20) e ganhar uma sessão de treino.

Todo esse cenário torna o desafio contra o Juventude espinhoso e faz do sábado de Carnaval a hora da verdade para seguir sonhando com o octa. É outro campeonato, que o Grêmio jogará com outro time.