O lado pelo qual passa a estratégia do Gre-Nal

Wesley terminou a temporada passada como o grande destaque colorado. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Há um lado que concentra as atenções no Gre-Nal e está no centro das estratégias de Gustavo Quinteros e Roger. Por coincidência, o mesmo em que estão as preocupações de ambos os técnicos.

O argentino improvisou o zagueiro Viery como lateral-esquerdo. Roger, por sua vez, tenta criar mecânica pela direita, desmontada pelas ausências de Bruno Gomes e Bruno Tabata.

Depois do que se viu no Alfredo Jaconi, com Fábio Matias carregando em cima de Viery e levando vantagem, é provável que o Inter siga a mesma receita, deslocando Wesley para a direita e mudando o eixo do seu ataque. O atacante acabou 2024 como o grande destaque no Beira-Rio, mas partindo da esquerda para dentro. A dificuldade encontrada com a dobradinha Aguirre/Wanderson pode fazer com que ele mude de lado e deixe sua posição para Carbonero, de começo alvissareiro.

Quinteros não escondeu a preocupação com a necessidade de improvisar um jovem zagueiro como lateral. Fez questão de absolver Viery e ressalvou mais de uma vez a condição de solução emergencial. Sem outra alternativa, antecipou que repetirá o garoto no clássico. Mesmo com os riscos de ver o Inter arquitetar seu jogo por ali. O que também seria uma novidade em 2025, já que foram gritantes nas primeiras rodadas as dificuldades de criar pela direita.

É por esse lado (e talvez seja o que estará diante dos técnicos no primeiro tempo) que passam as estratégias do Gre-Nal 444.

