O laboratório gaúcho que pode cuidar dos pés de Neymar

O especialista Jefferson Selaimen Machado , dono do Laboratório do Pé, abriu conversas com o pai de Neymar para uma visita à Vila Belmiro.

A empresa já atende atletas da Dupla e de outras modalidades. No começo de fevereiro, a tenista Vitória Redin saiu do laboratório com suas palmilhas. O mesmo fizeram Thiaguinho, revelação do Grêmio, e Brenno, que levou as suas para o Fortaleza, sua nova casa.