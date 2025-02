O jogo do Grêmio em Roraima e a história de Braithwaite

Braithwaite é o artilheiro do Grêmio na temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio estará em Roraima, muito longe de casa. Braithwaite, por sua vez, estará muito perto de suas origens.

O dinamarquês nunca imaginou que a decisão de ter a experiência no Brasil estaria na vizinhança do seus antepassados. O pai de Braithwaite, Keith, seu maior incentivador, nasceu na Guiana, o pequeno país que muitos esquecem de incluir como parte da América do Sul.

Talvez o fato de a Guiana fazer parte da Concacaf e não da Conmebol ajude muito nisso.

O ponto aqui é que Braithwaite estará, nesta quarta-feira (19), para jogar contra o São Raimundo pela Copa do Brasil, a apenas 600 quilômetros de Georgetown, a capital do país que tem os Braithwaite como lendas do futebol local.

Por aquelas ironias do destino e fruto da migração deste nosso mundo globalizado, Martin, o mais famoso da família, joga pela Dinamarca e se tornou mundialmente famoso na passagem pelo Barcelona. Mas o restrito futebol guianês tem Braithwaite na seleção desde os anos 1950.

O mais recente deles, Gordon, foi jogador, capitão e depois técnico da seleção. Foi com ele que a Guiana chegou pela primeira vez à fase final da Copa do Caribe, uma competição de seleções da Concacaf com cara de interpraias, com Aruba, Curaçao, Cuba e Jamaica.

Em junho de 2022, Braithwaite fez uma visita com o pai a Georgetown, para conhecer os antepassados da família e atuar como embaixador da parceria entre as federações da Dinamarca e da Guiana.

Foram cerca de 10 dias de visitas, encontros e clínicas de futebol com jovens locais. Desde então, não voltou. Até esta quarta, quando estará na vizinhança da sua história.