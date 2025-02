O Inter foi melhor, o Grêmio deixou escapar a vantagem e ambos saíram insatisfeitos

Inter perdeu quatro chances diante de Grando em poucos minutos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Gre-Nal 444 terminou em empate e com todos insatisfeitos. O Inter por ter sido melhor, ter perdido chances em série, seis ou sete. O Grêmio por ter saído na frente, encontrando um pênalti em um momento em que era acossado, mas ter levado o empate no lance seguinte, o que anulou a vantagem quase de forma imediata.

Na verdade, só quem saiu satisfeito com esse 1 a 1 no Gre-Nal foi o Juventude, terceiro interessado e que está com o caminho aberto para terminar a primeira fase na liderança. Uma vitória do Alviverde provocaria um novo Gre-Nal na semifinal do Gauchão mais disputado do século.

Por trás desse empate, tivemos um Gre-Nal elétrico, de muita disputa e intensidade, principalmente, no primeiro tempo. O Grêmio tentou impor seu jogo, partindo com ferocidade para cima do Inter, com uma marcação alta. Funcionou nos primeiros 10 minutos.

A partir daí, o Inter passou a escapar dessa marcação e a dominar o clássico. Deixava o Grêmio sair com Jemerson e Ely, e marcava a partir da intermediária, com muita força. Roubava a bola e saída em disparada para o ataque. Criou duas chances claras de gol, ambas perdidas por Wesley.

O Inter, a essa altura, encaixava sua marcação ao Grêmio, o que não havia correspondência no lado azul. Bernabei, Fernando, Wesley e Wanderson levavam vantagens individuais. O Grêmio só deu sinal no ataque nos acréscimos, com Pavón perdendo na pequena área.

Esse cenário se repetiu no segundo tempo. O Inter perdeu quatro chances diante de Grando em seis minutos. O futebol pune esses erros. Esses e outros, como a falta de Aguirre em Cristaldo, e a interceptação com o braço de Wanderson na cobrança. Pênalti. O Grêmio conseguia com o gol de Braithwaite reverter uma situação desfavorável e pegava o clássico para si. Entretanto, isso durou dois minutos. No lance seguinte, veio o empate, de Fernando.

Por isso a frustração gremista, que até o gol pouco havia tido o clássico em suas mãos, deixando-o escapar. Para o Inter, ficou o amargor de ter criado tanto e deixado escapar na Arena um jogo no qual esteve perto de se adonar em 70% do tempo, pelo menos.