O Grêmio evitou uma cicatriz em sua história e foi salvo por Cristian Olivera

Cristian Olivera fez o gol que evitou a eliminação do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Por quatro minutos e um gol salvador do estreante Cristian Olivera, o Grêmio evitou o que seria um dos grandes vexames de seus 121 anos de vida.

A vaga nos pênaltis sobre o São Raimundo trouxe alívio ao torcedor, mas não tirou a preocupação do que virá ali na frente, no sábado, contra o Juventude.

O São Raimundo é um clube sem série e que tenta ser o protagonista no modesto futebol de Roraima. Mesmo com suas limitações, pouco sofreu do Grêmio durante o jogo.

Nem mesmo quando abriu o 1 a 0, originado numa saída de bola de Ely, sofreu. Ao final, na pressão, com dois centroavantes na área e com todos no ataque, veio o gol de Olivera, seguido dos pênaltis.

Há muito a ser feito neste Grêmio, que se lançou a campo no Norte com novos titulares, como Volpi, Cuéllar, Esteves e Cristian Olivera. Amuzu entrou no decorrer e saiu antes do final.