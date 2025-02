O calendário do Inter para os retornos dos lesionados

O Inter montou um calendário otimista de estimativas do retorno de seus principais desfalques .

São situações, é importante ressaltar, que dependerão muito mais da resposta do atleta aos tratamentos do que ao protocolo de recuperação estabelecido.

O caso menos grave é de Alan Patrick . A perspectiva de que retorne no jogo de volta contra o Caxias. A partir daí, o clube se abraça nos avanços da medicina e acrescenta uma boa dose de fé.

Borré , se tudo der certo, teria alguma chance de estar numa eventual final . Wesley precisa que tudo dê certo e os astros se alinhem para, quem sabe, voltar no jogo de volta de uma eventual decisão.

Tabata , nem com fé. O Inter projeta seu retorno para a largada do Brasileirão .

Assim, Roger já definiu que, para a largada contra o Caxias, neste sábado (22) , irá com Vitinho pela direita, Carbonero sendo um segundo atacante por dentro, e Wanderson na esquerda.

