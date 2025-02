Filho de Guiñazú foi titular do Paraguai contra o Brasil pelo Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1 e se classificou, de forma antecipada, para o Mundial Sub-20 , em setembro, no Chile. Entre os paraguaios, chamou a atenção o volante Guiñazú . O sobrenome não é coincidência.

Lucas Guiñazú nasceu em 2006, quando o pai, ex-Inter, atuava no Libertad . Em 2022, ele já havia sido chamado para defender a seleção paraguaia sub-17 e disputou o Sul-Americano.

Lucas estava vinculado ao Talleres, onde fez sua formação, e no final de 2024 se acertou com o Libertad .

