Caras novas e o começo do Gre-Nal para o Inter contra o Brasil de Pelotas

Roger Machado deve escalar novos nomes em seu time. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

No Beira-Rio, Roger Machado terá de buscar com reservas um rendimento que ainda não alcançou com os titulares. O Inter usou seus principais jogadores em todos os quatro jogos até aqui e já percebe-se a necessidade de recuperar alguns atletas, principalmente aqueles de idade mais elevada.

O Gre-Nal 444 exigirá fôlego e perna, até mesmo para compensar a falta de uma melhor mecânica. A pré-temporada da Dupla e do Juventude está sendo feita em campo, em um Gauchão curto e disputado ponto a ponto para garantir o mando nos mata-matas.

Os colorados deverão ver contra o Brasil, nesta quarta-feira (5), nomes novos, como o lateral-esquerdo Ramon e o meio-campista Gustavo, e outros em busca de mais espaço, como o colombiano Carbonero e o equatoriano Enner Valencia, cuja fase de recuperação técnica parece sem fim.

Vencer o Xavante pode proporcionar um cenário favorável na classificação geral, se combinado com o tropeço do Grêmio em Caxias. A três rodadas do final, chegar ao clássico na frente pode ser um elemento a favor para ajudar na construção da estratégia. Em resumo, o Gre-Nal começa a ser jogado nesta quarta, no Beira-Rio e no Alfredo Jaconi.