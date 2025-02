Aposentadoria e a quase vinda ao Grêmio em 2007: os segredos que Kannemann conta em livro

Argentino foi um dos pilares da conquista da Libertadores de 2017. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Kannemann virou livro. O zagueiro multicampeão autografará às 17h desta terça-feira (4), na Grêmio Mania da Arena, a obra Walter Kannemann, que conta sua trajetória no Grêmio iniciada em 2016 e que se estenderá até o final deste ano. Ou até o final 2026. Isso porque, em uma das revelações que faz no livro, o zagueiro diz que jogará por mais um ou dois anos.

As 200 páginas em português e espanhol fazem um recorte da carreira de Kannemann vestindo azul, preto e branco que vai até setembro de 2024, quando a obra foi para a impressão. Mas trazem um bastidor de uma relação que, por pouco, não começou lá em 2007. Kannemann, na época, tinha 16 anos e já estava nas categorias de base do San Lorenzo, em Buenos Aires.

Nessa época, o seu pai, Pedro, estava efetivado na gendarmería de Santo Tomé, no outro lado da Ponte Internacional da Integração, responsável por conectar a Argentina e o Brasil, no caso São Borja. Pedro desenvolveu, nesse período, uma forte amizade com a família de Celso Rigo, hoje um dos principais parceiros do Grêmio. Os dois costumavam se encontrar nos domingos, para churrascos e boa prosa na fazenda do pai de Rigo. Até que um dia, Pedro pediu ao amigo que conseguisse um teste para o filho em Porto Alegre.

A resposta recebida do Olímpico, porém, foi de que o Grêmio estava bem servido de zagueiros. Na base e no profissional.

O argentino seguiu sua vida, foi campeão da América com o San Lorenzo em 2014 e acabou no Atlas, do México. A vida em Guadalajara, porém, estava um tanto difícil, sem muitos minutos em campo.

Foi quando os caminhos de Grêmio e Kannemann se cruzaram de vez, numa história que está contada no livro assinado pelo jornalista Eduardo Rodrigues e pelo historiador Daison Sant'Anna. A edição é da MelhorPubli. Além da Grêmio Mania, nas lojas física e virtual, a obra é vendida na Amazon e na loja virtual da MelhorPubli.

Livro Walter Kannemann. MelhorPubli / Divulgação