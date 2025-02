A vida na Chechênia e o poder de uma família que fizeram Camilo parar no Grêmio

Volante teve autorizada a sua inscrição pela Fifa Akhmat Grozny / Reprodução

O Grêmio confirmou a contratação de Camilo, um primeiro volante bom em desarme e que sai para jogar com força. Foi assim no Cuiabá, em 2021 e em 2022, e se confirmou no Akhmat Grozny, da Rússia. Aliás, é aqui que quero entrar.

Camilo, conforme a nota no site oficial do Grêmio, teve autorizada a sua inscrição pela Fifa. Ele havia deixado Grozny devido à guerra com a Ucrânia e estabeleceu-se uma discussão, já que havia desembarcado lá depois de iniciado o conflito.

Grozny, talvez você não lembre, foi palco de uma das guerras mais cruentas deste começo de século. Os chechenos declararam independência em 1994. Moscou reagiu. Foram dois anos de batalha, vencidos pelos grupos armados chechenos. Muitos jovens soldados russos morreram, e a opinião pública forçou o Kremlin a recuar.

Vladimir Putin, em primeiro mandato, resolveu agir. Em 1999, enviou novas tropas à Chechênia e usou da estratégia. Ele atraiu para o seu lado um dos principais líderes dos grupos armados da Chechênia, república majoritariamente muçulmana e que já havia se espichado até o Daguestão, outra região russa, propondo uma guerra santa.

Foram 10 anos de conflito. Putin liquidou a aspiração separatista da Chechênia graças a parceria de Akhmat Kadyrov. É esse nome o elo que faz a coluna fazer essa conexão geopolítica com o Grêmio e Camilo.

Akhmat foi nomeado o presidente da República da Chechênia, iniciou um governo autoritário e ganhou benesses de Moscou. Grozny, considerada a cidade mais destruída do mundo na época, foi reconstruída. Ganhou arranha-céus. O Terek Grozny, clube de Kadyrov, ganhou injeção de dinheiro para ser o símbolo dos novos tempos. Em 2004, venceu a Copa da Rússia e a Segunda Divisão, essa com 100 pontos. Porém, neste mesmo ano, Kadirov morreu em um atentado durante evento no estádio local.

Ramzan, seu filho, assumiu o poder. Porém, de forma indireta. A lei vedava governantes com menos de 30 anos. Na época, o guri treinava gestão no comando do Terek. Acumulou os cargos. Em 2011, ele contratou Gullit como técnico e Roberto Carlos e Eto'o para o time. Gullit foi dispensado por ser "preguiçoso". Nesse mesmo ano, no mesmo lugar em que o pai foi assassinado, ele construiu uma nova arena, moderna, para 40 mil pessoas. Batizou-a, claro, com o nome de Akhmat.

Ramzan é um sujeito peculiar. Tem um zôo em casa que em nada perde para o de Moscou. Adora velocidade. Quando sai pelas ruas de Grozny, elas são esvaziadas para ele acelerar. Nas redes, ostenta fotos em lojas de grifes de Paris e Milão. Em 2018, pleiteou que Grozny fosse uma das sedes da Copa. Não levou. Mas aproveitou a onda para rebatizar o clube: em vez de Terek, um rio da região, passou a se chamar, claro, Akhmat.

Isso explica muito o desejo de Camilo de deixar Grozny. O Grêmio, atento, soube ler seu pedido de socorro. Nao deve ser fácil mesmo a vida na Chechênia.