A peça que falta ao Grêmio para a sequência da temporada

Técnico tricolor joga de uma maneira que exige novos reforços para a sua equipe. Lucas Uebel / Grêmio

O lado esquerdo do Grêmio está preenchido com as chegadas de Lucas Esteves e Amuzu. O meio, aposta Gustavo Quinteros, será recheado e equilibrado por Cuéllar. Há encaixes a serem feitos, mas as peças estão disponíveis. Porém, falta ainda uma fundamental para que o treinador possa fazer sua ideia se consolidar: o zagueiro.

A forma como ele pensa seus times está alicerçada em um defensor que agregue boa saída de bola, capaz de armar o time desde trás, e tenha velocidade para encurtar espaços em caso de as linhas de marcação da frente serem vencidas.

Rodrigo Ely e Jemerson não oferecem essas características, como ficou claro no Gre-Nal e contra o Juventude.

No Vélez, Quinteros contava com Mammana, buscado no River Plate, e Valentín Gómez, jovem de 21 anos e que havia sido lançado com 18 por Cacique Medina, em 2022.

Com os dois, o técnico avançava suas linhas e fazia com o que o adversário marcasse o Vélez da intermediária para trás. O que dava campo para que os dois zagueiros carregassem a bola e tivessem tempo de escolher a melhor jogada.

Foi isso que aconteceu com o Grêmio no sábado (10), numa estratégia de Roger. Como a saída de bola ficou com Ely e Jemerson e Viery, o Inter tratou de bloquear as linhas médias para roubar a bola e, dali, partir em transição. O que só mostrou a urgência por um zagueiro. Assinalada por Quinteros na coletiva, aliás.