A decisão escondida para o Grêmio em Caxias do Sul

Treinador gremista precisará ser muito estratégico na montagem de seu time. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio subirá a Serra nesta quarta-feira (5) com um time alternativo, visando ao Gre-Nal 444. Mas terá contra o Juventude um jogo que pode apontar seu caminho no Gauchão. A dinâmica do campeonato e a tabela criaram um cenário de decisão no Alfredo Jaconi e conectam esse jogo diretamente ao clássico.

Como o Juventude começou sua campanha acelerando e chegou aos nove pontos, tendo enfrentado já Inter e o clássico Ca-Ju, virou candidato também à liderança da fase classificatória. O que torna obrigatório ao Grêmio voltar de Caxias do Sul com três pontos.

Um empate faz com que a diferença entre os dois times siga em um ponto (11 a 10). Uma derrota faria com que o Juventude tomasse a dianteira (12 a 10).

Como o Inter jogará em casa contra o Brasil, com perspectiva de vitória (chegando a 13 pontos), pode-se criar o cenário em que o Grêmio chegue ao Gre-Nal como segundo ou terceiro na tabela. O que faria com que o clássico de sábado (8) desenhasse as semifinais.

Com boas chances até de termos o Juventude como líder da fase classificatória na segunda-feira (10), a duas rodadas do final e tendo nas duas últimas Avenida e Pelotas — equipes que brigam na parte de baixo da tabela.

Todo esse contexto cria um dilema para Gustavo Quinteros. Colocar um bom número de titulares na noite desta quarta, no Jaconi, pode comprometer o rendimento físico no sábado. Porém, desidratar demais o time cria o risco de ir para o clássico sem margem para deixar pontos.