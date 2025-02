A chegada de Cristian Olivera ao Grêmio teve o aval de um dos maiores técnicos do nosso tempo

Olivera chega do LAFC, dos Estados Unidos.

O atacante uruguaio Cristian Olivera, que está chegando ao Grêmio , virou o pupilo de Marcelo Bielsa, um dos técnicos revolucionários do futebol atual.

Bielsa é, por exemplo, um dos inspiradores de Pep Guardiola . É famosa a história da viagem do espanhol até Rosário para entender processos defensivos adotados pelo argentino. A conversa, no sítio de Bielsa, virou uma parrilla e durou um dia inteiro.

Pois esse técnico alucinado pelos movimentos táticos em campo, com obsessão pela mecanização deles adotou Cristian Olivera, o Kike , na seleção uruguaia que molda visando a Copa de 2026.

A primeira convocação veio em setembro de 2023, para os jogos contra Chile e Equador. Pegou todos de surpresa no Uruguai.

Mesmo com as críticas de torcedores às suas atuações nas redes, Bielsa o bancou e o levou à Copa América.

A vinda para o Grêmio foi precedida de uma conversa com o técnico argentino, que sinalizou de forma positiva e viu com bons olhos sua transferência para o futebol brasileiro de olho em um retorno à Celeste.

