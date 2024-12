O último ato do Grêmio em 2024 será pensando em 2025

Tricolor treina para a última rodada do Brasileirão. Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio tem neste domingo (8) o último ato de 2024. Para a torcida, no entanto, o jogo é o menos importante. Todos estarão atentos é no que virá logo depois dele, no que se pode definir como o primeiro ato de 2025.

O que todos os gremistas debatem é a permanência ou não de Renato Portaluppi. Uma parte defende a renovação do ídolo maior destes 121 anos de vida do clube.

Outra pede a troca do técnico e o começo de uma nova era no futebol do Grêmio, sem os problemas estruturais vistos em campo nos dois últimos anos.

Há argumentos que sustentam os dois lados. Mas há um elemento que interferirá muito na decisão: o Gauchão Fifa de 2025. Nunca neste novo século o Estadual valeu tanto.

Pelo valor histórico, de poder fazer do Grêmio octacampeão, igualando a maior série do Inter, e pela perda de competitividade da Dupla em relação aos poderosos do futebol brasileiro da Era das SAFs, como Botafogo, Flamengo e Palmeiras.

Vamos combinar, o Gauchão virou o título possível para Grêmio e Inter. Nas demais competições, ambos correm por fora. O combo disso tudo faz a direção avaliar com bons olhos a renovação de Renato, mesmo com os resultados e o rendimento de 2024 sendo pífios.

O Tricolor entrará no último ano da gestão Alberto Guerra. O octa é a grande chance dele de entrar para a história como presidente. Trocar o técnico ídolo e iniciar o Gauchão mais importante do século com técnico novo e um novo modelo de trabalho representa uma manobra que, em caso de derrota, será cobrada pela torcida, não tenha nenhuma dúvida disso.

E se perder com Renato? Pelo tamanho do técnico e pela capacidade que tem de absorver as críticas, podem ficar certos que elas respingarão bem mais nele do que na direção. Esse é um ponto a ser levado em conta na análise do contexto e do debate sobre renovar ou não com o técnico.

Por tudo isso, estaremos no domingo em um jogo no qual o grande momento será depois dele.

O desejo

Renato já deixou claro em entrevista coletiva seu desejo de permanecer. O contrato com o Grêmio, por ele, seria vitalício.

Há um ponto diferente neste ano, em relação aos anteriores: o baixo rendimento do time. Isso faz com que a direção esteja ainda mais forte na mesa de negociações com Renato para estabelecer mudanças em relação a grupo de jogadores, processos internos e composição da comissão técnica.

A informação que chegou para este colunista é de que haverá mexida profunda no vestiário. Independentemente da renovação com Renato.