O peso do Gauchão na definição sobre a renovação de Renato com o Grêmio

Treinador participou de cinco dos últimos sete estaduais conquistados pelo Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Anotem, o Gauchão terá grande peso na definição sobre a renovação com Renato. O fato de o próximo campeonato ter peso histórico pela chance de ser octa está entre os argumentos para decidir pela permanência do técnico. O Grêmio entende que esta será a principal competição do primeiro semestre e que deverá entrar acelerando fundo.

O pouco tempo de pré-temporada, apenas duas semanas, e o formato quase expresso da competição, de dois meses, oferece pouca margem para manobras. Renato conhece as particularidades da aldeia e tem histórico no Gauchão. Desses sete vencidos em série pelo clube, o treinador só não esteve em dois, 2021 e 2022. A discussão travada internamente é que esse mesmo técnico dono dessa bagagem também é o técnico do time que levou 103 gols nos dois últimos Brasileiros e apresenta problemas estruturais.

Mudanças no elenco

Algumas decisões já estão tomadas pela direção e são independentes da definição do técnico. Há nomes que já estariam fora da órbita do clube para 2025, como Reinaldo. A ideia é buscar novos jogadores para a lateral-esquerda. Depois do jogo contra o Vitória, o próprio Reinaldo confirmou que ainda não havia sido procurado pela direção para tratar da renovação do contrato, que acaba dia 31.

Diego Costa também está de saída. O zagueiro Rodrigo Caio, de boas atuações nos últimos jogos, ainda está sob análise. Mas ganhou pontos nestas partidas recentes. Assim como Reinaldo, ele confirmou não ter sido procurado para tratar do futuro.