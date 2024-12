O mal-estar causado por Renato na despedida de Geromel

Os minutos finais do Grêmio contra o Corinthians foram com os auxiliares na beira do campo. Sem Renato. A festa para Geromel, também. Causou estranheza a saída do técnico para o vestiário e sua ausência no campo enquanto familiares e companheiros participavam da celebração a Geromel, com direito até a discurso do zagueiro, um sujeito reconhecido pelas entrevistas protocolares e de poucas palavras.