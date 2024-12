O Grêmio foi mais do mesmo diante do Vitória

Renato garante que permanência no Grêmio só será definida após a última rodada do Brasileirão.

Foi em ritmo de final de festa , com erros que se repetiram o ano inteiro. Assim, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Vitória , em Salvador, e encarreirou o 10º jogo sofrendo gol .

São 113 somando os dois últimos Brasileiros. Ou seja, problemas recorrentes que precisam estar na pauta para 2025. Eles ficaram nítidos no segundo tempo, embora ainda deva se descontar o fato de o time estar mais aliviado por estar com risco zero de rebaixamento.