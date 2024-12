O "gran finale" de Geromel na Arena

Geromel chegou ao Grêmio em dezembro de 2013. André Ávila / Agencia RBS

A grande atração neste 90 minutos de bola na Arena, no domingo (8), será a despedida de Pedro Geromel. Depois de 10 anos de Grêmio, ele deixa o clube e encerra sua carreira de jogador.

Me lembro de um perfil que fiz de Geromel para Zero Hora, lá por 2017. Conversei com seu pai, que contou detalhes sobre a carreira e da resiliência do filho para chegar ao profissional.

Com 17 anos, Geromel reuniu a família e anunciou que estava indo para o Chaves, de Portugal. Vivia no no sub-20 do Palmeiras uma situação esquisita, em que jogava quando as partidas eram fora e virava reserva em casa, diante dos olheiros.

O pai foi visitá-lo em Chaves, meses depois, e voltou de lá convicto de que o filho viraria jogador. Geromel morava no andar de cima de uma padaria, ia de bicicleta até um ponto da cidade para pegar carona com um dirigente até o treino.

— Muitas vezes, com uma neblina em que não se enxergava um palmo na frente — me contou o pai.

Geromel foi melhor zagueiro em Portugal, melhor zagueiro na Alemanha e chegou a Porto Alegre como um desconhecido. Levou meses até ganhar seu espaço e começar a construir trajetória histórica no Grêmio. Que se encerra neste domingo, contra o Corinthians, o time do coração do seu pai.

Talvez esse "grand finale" seja um presente para quem batalhou tanto e mudou o próprio destino.