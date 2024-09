O que representa a noite no Mineirão para o Inter

O Inter volta a encontrar o Cruzeiro 72 horas depois de vencer e convencer, em um jogo no qual Roger Machado mostrou um norte em seu time ainda em fase de construção. A partida desta noite de quarta-feira (28), no Mineirão, precisa ser a da confirmação de domingo (25), do jogo de força, da marcação cerrada e saída ao ataque em transições rápidas depois da roubada de bola.