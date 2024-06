Dia desses, o Rodrigo Lopes entrevistou o antropólogo colombiano Santiago Uribe, em GZH. Santiago coordenou o grupo de trabalho que fez Medellín sair do título de cidade mais violenta do mundo, pela Era Pablo Escobar, a se tornar exemplo de transformação urbana. Vivemos uma tragédia no nosso Rio Grande, de razão diferente àquela pela qual passou Medellín. Mas há efeitos que são comuns, de perdas, de sofrimento, de exclusão social.