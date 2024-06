Era previsível. Havia a troca do time inteiro em relação ao usado na terça (28), a falta de ritmo e, do outro lado, havia um adversário encarniçado. Assim, não houve surpresa no 2 a 0 a favor do Bragantino. Mas ficou o alerta de que o Brasileirão ignora contexto, dificuldades físicas e, principalmente, mentais, como essas enfrentadas pelos times gaúchos. É preciso pontuar e chegar o quanto antes aos 45 pontos para, depois, revisar a rota.