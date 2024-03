O Grêmio mostrou com gols seu novo ataque. Pavon fez dois, Diego Costa estreou com o seu, de falta, e boa atuação. Houve problemas de mecânica no primeiro tempo, com espaços no sistema de marcação, e um controle total no segundo, com sobras. Só que o Grêmio parece estressado, e foi isso que pautou uma tarde que era para ser de celebração do torcedor e apontamento para o futuro, que reserva já na largada o Brasil nas quartas de final.