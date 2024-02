O Inter é o time da Série A do Brasileirão 2024 com a menor média de arremates sofridos. São apenas 6,8 por partida. Em segundo, com 7,5, vem o Flamengo, cuja solidez defensiva construída por Tite é uma das marcas do time neste começo de temporada. Os dados são do @DataFutebol, um perfil bem legal que trabalha com números e também informações no X, o velho e bom Twitter.