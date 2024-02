Fiquei com a clara impressão de que o Gre-Nal está distante do planejamento de Diego Costa. Em sua entrevista de apresentação, o centroavante exaltou a possibilidade de fazer pré-temporada completa e se preparar para um ano que será longo. Sem atropelar etapas. Ou seja, só mesmo se houver uma surpresa em seu processo de recondicionamento físico é que estará a postos para o clássico, marcado para daqui a nove dias no Beira-Rio.