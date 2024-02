O julgamento de Daniel Alves é o primeiro caso de maior repercussão desde a aprovação da Ley Solo Sí es Si. O que faz os olhos da Espanha inteira se virar para o que acontece aqui na Audiência de Barcelona, o Palácio de Justiça catalão. A lei, aprovada em maio de 2022, é apontada como a maior vitória do movimento feminista em décadas. Foram dois anos de tramitação do projeto, apresentado pelo Ministério da Igualdade, algumas alterações, muito debate e a definição do consentimento como um eixo central em casos de violência sexual contra mulheres. Se não houve consentimento, é crime. Simples e direto. Sem curvas ou margem para interpretação.