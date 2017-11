O primeiro tempo gremista foi abaixo da média dos últimos jogos. O time marcou muito na primeira meia hora, mas acabou cedendo algum espaço, permitiu as costuras dos equatorianos e passou por uma apreensão desnecessária contra um adversário que desembarcou em Porto Alegre menos de 20 horas antes do jogo, depois de varar a madrugada em um voo militar.

Para sorte de Renato, a lesão de Barrios foi pequena, e ele estará pronto em, no máximo, duas semanas. O paraguaio é importante pela movimentação, pelos espaços abertos a Luan e por bater com os zagueiros e dar o tempo na frente para a chegada do time.