Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Indignação
Notícia

O desabafo da historiadora que escreveu o enredo gaúcho da Portela para o carnaval de 2026

Assunto foi debatido no Conversas Cruzadas desta terça-feira (18), que falou sobre a Semana da Consciência Negra

