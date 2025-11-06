"Não é um candidato de redes sociais", diz especialista sobre prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani

O Partido Democrata teve vitórias importantes nas eleições estaduais e municipais nos Estados Unidos. O maior símbolo dessa virada foi a escolha de Zohran Mamdani como novo prefeito de Nova York. Aos 34 anos, nascido em Uganda e filho de imigrantes indianos, ele será o primeiro muçulmano a comandar a cidade mais populosa do país.

Mamdani se declara socialista e defende propostas como congelar aluguéis e tornar ônibus e creches gratuitos. São ideias que dividem economistas e políticos dentro do próprio partido. A vitória dele, e de outros democratas em Estados como Nova Jersey e Virgínia, mostrou um eleitorado insatisfeito com os primeiros meses do governo Trump e reacendeu o debate sobre os rumos do Partido Democrata.

Participaram do Conversas Cruzadas o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabrício Pontin e o pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília Guilherme Thudium, que elogia a estratégia digital de Mamdani, mas ressalta que ele não é apenas um candidato de redes sociais:

— Ele tem, também, um programa. Um programa de política pública que foi construído coletivamente, que foi construído de forma técnica e que é focado em algo que é muito caro para o cidadão de Nova York: o custo de vida.

Pontin ressalta outra característica Mamdani:

— Ele faz uma coisa que fazia muito tempo que eu não via candidatos democratas fazerem, que é ir para rua. Ir para rua falar com o vendedor de hot-dog, conversar com as pessoas que estão dentro do trem.

Durante uma hora os especialistas profundaram a análise sobre o cenário atual da política dos Estados Unidos, após o resultado dessas eleições, avaliando como a vitória de Mamdani repercute no presidente Donald Trump.