Léo Saballa Jr.

Léo Saballa Jr.

Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Projeto polêmico
Opinião

Deputado quer extinção da raça pitbull no Rio Grande do Sul

Tema foi debatido no Conversas Cruzadas desta terça-feira (11)

Léo Saballa Jr.

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS