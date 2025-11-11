Deputado quer extinção da raça pitbull no Rio Grande do Sul

A cada novo ataque, o debate sobre pitbulls reacende. O problema está na raça, no dono ou na falta de regras mais claras? Há quem defenda a proibição de criação de animais considerados potencialmente perigosos, mas também quem acredite que o foco deve estar na responsabilidade dos tutores, na socialização dos cães e em políticas públicas de conscientização.

Enquanto isso, histórias de ataques voltam a gerar medo e polarização. É possível equilibrar segurança pública, bem-estar animal e liberdade individual? O tema esteve na pauta do programa Conversas Cruzadas nesta terça-feira (11).

Participaram do debate o deputado estadual Elizandro Sabino (PRD) e o médico veterinário Henrique Noronha, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul.

Projeto prevê a proibição da raça no Estado para evitar ataques. Fabio / stock.adobe.com

Sabino apresentou, na Assembleia Legislativa, um projeto que prevê a proibição da criação e comercialização, além de restringir a circulação de cães da raça pitbull e derivados no Rio Grande do Sul. De acordo com a proposta, os cães desta raça deveriam, obrigatoriamente, serem castrados a partir de seis meses de idade.

— O objetivo é exatamente esse. É que num tempo, com muita clareza, nós não tenhamos mais esta raça aqui no Rio Grande do Sul. De forma responsável. E evitando, obviamente, ataque a crianças, ataque a idosos, ataque a jovens — explicou Sabino.

Noronha discordou da ideia de extinção da raça:

— Eu não vejo como útil exterminar uma raça. Eu acho que aquilo ali tem um valor. Tem um valor zootécnico, tem uma história de criação que precisa ser respeitada. Mas ressalto sempre que a gente precisa respeitar a criação séria, com criadores idôneos, com responsável pela criação, com comportamento, com temperamento equilibrado.

O deputado ressaltou que não há previsão de eutanásia no projeto apresentado:

— Não é a nossa proposta. A nossa proposta visa, a médio e longo prazo, ir nesta linha de extinção.

Noronha rebateu:

— É um extermínio. É a longo prazo, mas é um extermínio. A hora que eu decido castrar todos os reprodutores daquela raça, todos os cães daquela raça, eu vou chegar, no futuro, no extermínio.