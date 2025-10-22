Léo Saballa Jr.

Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Educação
"Se é para passar de qualquer jeito, então que passe", desabafa presidente do Cpers sobre flexibilização de aprovação de alunos

Programa Conversas Cruzadas debateu as regras de reprovação e progressão parcial na rede estadual de ensino

